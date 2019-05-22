Больше тысячи человек на три часа застряли в московском метро из-за крупного сбоя

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Крупный сбой в движении поездов на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий Московского метрополитена произошел во вторник в вечерний час пик. В трех составах, остановившихся в тоннеле, находился в общей сложности 1041 пассажир. Их эвакуация заняла почти три часа.

Первые упоминания о проблеме появились около 19:00. Сначала на участке были увеличены интервалы движения поездов. Позднее оно было полностью прекращено от станции "Раменки" до "Хорошевской", затем - от "Парка Победы" до станции "Савеловская" Солнцевской и Большой кольцевой линий.

Поезда остановились между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская". Вывести пассажиров одного состава и довезти их до станции удалось примерно через полтора часа, остальных - почти через три.

Ситуация на всех станциях и перегонах полностью нормализовалась к 00:30 среды, то есть примерно за полчаса до закрытия входа в метро.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что сбой произошел из-за потери напряжения в контактном рельсе. Позднее подземка в Twitter уточнила, что рассматриваются две основные версии - неисправность рельса или токоприемника одного из вставших в тоннеле поездов. Выяснение причины займет семь дней.

Медицинская помощь не потребовалась

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, из трех поездов был эвакуирован 1041 пассажир. "Всех пассажиров вывозили, никто не шел по тоннелю. Ни дыма, никакого пожара, ничего не было", - описал процесс заммэра.

По его словам, эвакуация длилась около трех часов из-за соображений безопасности: сотрудникам метрополитена было необходимо удостовериться, что высокое напряжение не угрожает пассажирам.

Пока транспортные структуры Москвы не предоставили сведения о возможных компенсациях пассажирам.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС, медицинская и психологическая помощь выведенным из поездов людям не потребовалась.

Из-за сбоя власти запустили от станции метро "Шелепиха" до станции "Динамо" компенсационные автобусы, которые также останавливались у станций "Полежаевская" и "ЦСКА". Было удвоено число автобусов на маршрутах номер 4, 39, 64, 84, 155 и 818. Проезд в них был бесплатным.

О Солнцевской и Большой кольцевой линиях

Участок, где произошел инцидент, был запущен совсем недавно - в феврале 2018 года открылось движение поездов от "Делового центра" Большой кольцевой линии до "Петровского парка", до "Савеловской" его продлили в конце декабря. Это общий участок Солнцевской линии, которая идет дальше по западным районам Москвы, и строящейся Большой кольцевой.