В Москве 1,3 млн человек оплатили проезд в метро и по МЦК бесконтактным платежом

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Более 1,3 млн человек с начала года оплатили проезд в Московском метрополитене и по Московскому центральному кольцу бесконтактными картами или смартфоном через терминалы, расположенные прямо на турникетах. Такие данные приводятся в среду на сайте мэра и правительства Москвы.

"С начала года более 1,3 млн пассажиров метро и Московского центрального кольца (МЦК) оплатили проезд с помощью банковской карты или смартфона через терминал на турникете. <...> В апреле с помощью банковской карты или смартфона через терминал на турникете в метро и на МЦК расплатились 507 тыс. человек - это на 78% больше, чем в марте", - говорится в сообщении.

В марте этой опцией воспользовались более 280 тыс. пассажиров.

Первые ридеры для бесконтактных карт и смартфонов появились в метро в 2015 году, на МЦК - в 2016. С марта 2019 года такие считыватели работают на всех станциях метрополитена и МЦК. Ридеры на турникетах поддерживают технологии PayPass и PayWave и бесконтактную оплату с помощью смартфонов. Также банковские карты и оплату смартфонами принимают в кассах на всех станциях метрополитена и МЦК. Одна поездка в городском транспорте при этом будет стоить 42 рубля.