На Мытной улице в Москве провалился грунт

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Движение транспорта затруднено на Мытной улице в центре Москвы из-за провала грунта. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На Мытной улице произошел провал грунта шириной 2,5 м", - сказал собеседник агентства. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники МЧС и ГИБДД.

Как в свою очередь сообщили ТАСС в пресс-службе префектуры ЦАО Москвы, грунт просел на площади не более 40 см. "Оперативно выставлены ограждения, причины устанавливаются. На месте работают дорожные службы и Мосводоканал. В кратчайшие сроки дорожное полотно будет восстановлено", - добавил собеседник агентства.

"Движение осуществляется по одной полосе, на месте работают оперативные службы", - прокомментировали ТАСС ситуацию в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

По данным сервиса "Яндекс. Карты", на улице Мытная наблюдается пробка от пересечения с 3-м Люсиновским переулком до Садового кольца. Выезды на Садовое кольцо также осложнены.

В новость были внесены изменения (9:25 время мск) — добавлен комментарий ЦОДД и данные о пробках.