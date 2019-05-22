Речные трамваи с цветочными названиями начали курсировать по Москве-реке

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Десять речных трамваев с цветочными названиями начали курсировать по Москве-реке по двум маршрутам, сообщается в среду на сайте мэра и правительства Москвы.

"По Москве-реке начали курсировать 10 речных трамвайчиков. Они ходят ежедневно по двум маршрутам: от гостиницы "Украина" или от Парка Горького до Новоспасского моста. Водный транспорт будет перевозить москвичей и туристов до октября", - говорится в сообщении.

Речные трамваи, каждый из которых назван в честь цветка, можно отличить по яркому цвету. Например, судно желтого цвета называется "Подсолнух", синего - "Василек", а голубого - "Незабудка". Вместимость каждого речного трамвая - 44 пассажирских места.

Речные трамваи станут составляющей частью проекта нового вида общественного транспорта Москвы - водного, запуск которого запланирован на 2020 год. Пилотный маршрут пройдет от Киевского вокзала до Нижних Мневников, связав деловой центр "Москва-Сити", городские парки и Киевский вокзал. Причалы располагаются вблизи станций московского метрополитена, Московского центрального кольца (МЦК), а также остановок наземного транспорта. Оплата проезда будет производиться по городским тарифам, в частности картой "Тройка".