Филе каракатицы и рыбную колбасу можно будет купить на "Рыбной неделе" в Москве

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Филе палтуса, каракатицы, копченый сом, рапаны и другая рыба и морепродукты от производителей из разных регионов России будут представлены на ярмарках фестиваля "Рыбная неделя" в Москве, который пройдет с 24 мая по 2 июня. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Рыбу и морепродукты на фестиваль привезут лучшие производители Дальнего Востока, Якутии, Астрахани, Мурманска, [регионов] Черноморского побережья и других важнейших рыбодобывающих регионов нашей страны. На прилавках торговых шале гости найдут свежую, замороженную, сушеную, копченую и соленую рыбу, а также всевозможных обитателей морских глубин. Кроме того, на фестивале посетителей ждет широкий выбор рыбных деликатесов, качественные и вкусные консервы, полуфабрикаты и готовые блюда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самый большой выбор рыбы и морепродуктов ждет посетителей на Рыбном рынке, шатры которого расположатся на переходе от Манежной площади к площади Революции. На нем будут представлены камчатские крабы, дальневосточные кальмары, осьминог мускардин, мясо гребешка, свежезамороженное мясо черноморской рапаны, филе палтуса, каракатицы и многое другое. На прилавках шале на площади Революции появятся креветки вида шримс-медвежонок из Магадана и креветки "дракон", которых вылавливают в Охотском море, отваривают в морской воде и замораживают на борту судна. Также там будет в продаже рыбная колбаса из лосося и скумбрии.

В торговых киосках на площадках фестиваля также будет представлена форель в разных видах обработки: свежая, соленая, слабосоленая, холодного и горячего копчения, а также семга, нерка, масляная рыба. Подготовлено и множество консервов, среди которых шпроты, сайра, скумбрия, сардины, килька, бычки в томатном соусе.

Фестиваль "Рыбная неделя" пройдет в столице с 24 мая по 2 июня. Он охватит семь городских площадок: площадь Революции, переход от площади Революции к Манежной, Манежную площадь, Климентовский переулок и Тверской бульвар, на котором будут размещены три площадки.