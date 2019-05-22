В Москве увеличили штрафы за несвоевременную очистку крыш

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы на заседании в среду приняли закон, предусматривающий увеличение штрафов за несвоевременную или ненадлежащую очистку крыш от снега и льда, передает корреспондент ТАСС.

"Вашему вниманию представляешься проект закона города Москвы о внесении изменений в ст. 8.12 КоАП города Москвы "Непринятие мер по очистке крыш от снега и льда". В настоящий момент штрафные санкции по этому составу незначительные. К сожалению мы сталкиваемся с такими случаями, когда владельцы зданий говорят, что лучше заплатят штраф, чем будут нанимать бригаду для очистке крыш. Мне кажется мы можем принять его в целом, чтобы он уже действовал к моменту подготовки города к зиме", - представил законопроект председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.

Как отмечается в пояснительной записке, законом предлагается повысить административную ответственность для собственников и иных владельцев нежилых зданий, сооружений, в том числе особых объектов нежилого фонда Москвы, за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 8.12 КоАП Москвы, и установить административный штраф для граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей (максимальный размер санкции по КоАП). Ранее сумма штрафа варьировалась от 500 рублей до 1 тыс. рублей. Для должностных лиц размер санкции будет от 10 до 20 тыс. рублей (сейчас - от 1,5 до 2 тыс. рублей), и для юридических лиц - от 50 до 200 тыс. рублей (сейчас - от 15 до 20 тыс. рублей).

Изменения затронут здания и сооружения, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Так, ответственное должностное лицо, которое по действующему законодательству платило при нарушении от 10 до 15 тыс. рублей, будет нести наказание в размере от 15 до 30 тыс. рублей. Юридические лица будут вынуждены заплатить от 50 до 200 тыс. рублей (сейчас - от 20 до 100 тыс. рублей). Полномочия по рассмотрению дел по таким нарушениям от префектур и управ административных округов перейдут к ОАТИ.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников добавил, что в 2018 году в зимний период ОАТИ и административными комиссиями префектур было составлено более 3 тыс. протоколов об административных правонарушениях, а также получено более 300 обращений граждан по вопросу несвоевременной и некачественной очистки кровель от снега и наледи.