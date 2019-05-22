Пять "домов-книжек" на Новом Арбате в Москве капитально отремонтируют

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовал проекты капитального ремонта домов № 6, 10, 11, 16 и 26 по улице Новый Арбат.

"За 2019 год согласовано семь проектов ремонта зданий на Новом Арбате <…> Так, на Новом Арбате в доме № 11 отремонтируют административные помещения на 12 и 21 этажах <…> Кроме того, среди объектов, получивших положительные заключения Мосгосэкспертизы, замена вентилируемого фасада в домах № 6, 10, 16 и 26", - говорится в сообщении.

В комитете не уточнили, когда начнутся и закончатся работы.

Помимо ремонта в административных помещениях в доме № 11 демонтируют шесть старых лифов и установят новые. Фасады из фиброцементных плит, которые предстоит сделать домам № 6, 10, 16 и 26, улучшат шумоизоляцию зданий и будут устойчивыми к перепадам температур.

В комитете отметили, что "капитальный ремонт зданий позволит сохранить первозданный вид улицы и ее уникальный архитектурный ансамбль".

"Новый Арбат является значимым местом не только для горожан, но и для туристов. Правительство Москвы внимательно следит за техническим состоянием зданий, своевременно модернизируя и обновляя их, улучшая не только внешний вид улицы, но и облик столицы в целом. Общая протяженность Нового Арбата составляет 1,5 км, а его архитектурный ансамбль, включающий девять высотных зданий, выстроенных вдоль магистрали, стал настоящим символом города", - процитировали в сообщении председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.