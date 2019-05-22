Участники "Московского долголетия" откроют летний сезон массовой зарядкой

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Массовой зарядкой в "Музеоне" 23 мая откроется летний сезон спортивных и культурно-досуговых мероприятий для участников проекта "Московское долголетие" в городских парках. Организаторы рассчитывают установить мировой рекорд, сообщается в среду на сайте мэра и правительства Москвы.

"Около 1,5 тыс. участников проекта "Московское долголетие" 23 мая сделают зарядку с гимнастическими палками. Мировой рекорд установят в парке искусств "Музеон". Начало - в 14:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что зарядку проведет советский баскетболист, участник легендарного финального матча СССР - США на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене Иван Едешко. Фиксировать достижение будет генеральный директор международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд" Влад Копылов.

"С окончанием учебного года занятия в столичных школах активности "Московского долголетия" не заканчиваются, а переезжают в городские парки. Это лето станет для горожан старшего поколения поистине "долголетним", потому что такого количества разнообразных мероприятий для них в Москве не проводили еще никогда. Уверен, что для многих пенсионеров летний сезон "Московского долголетия" станет хорошей альтернативой дачным грядкам", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимира Филиппова.

Территорию "Музеона" 23 мая разделят на три тематические зоны: спорта, творчества и образования. В парке организуют открытые мастер-классы по китайской живописи, танцам и актерскому мастерству. В лектории проведут занятия, посвященные здоровому образу жизни, а в павильоне "Школа" - уроки английского языка.

Согласно данным портала, к летнему сезону "Московского долголетия" в 2019 году присоединятся музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", зона отдыха "Левобережный" и парк "Ходынское поле". Этим летом 18 тыс. москвичей старшего поколения смогут принять участие в более чем 85 массовых мероприятиях в 33 парках города.