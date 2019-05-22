Сообщение о взрывном устройстве в МГИМО оказалось ложным

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Сообщение о заложенном взрывном устройстве в здании МГИМО на проспекте Вернадского в Москве оказалось ложным, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Тревога ложная. Информация не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, неизвестный сообщил в среду об угрозе взрыва в здании Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД России. Для проверки информации на место были направлены сотрудники полиции и кинолог с собакой.