{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сообщение о взрывном устройстве в МГИМО оказалось ложным

Для проверки информации о минировании на место были направлены сотрудники полиции и кинолог с собакой

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Сообщение о заложенном взрывном устройстве в здании МГИМО на проспекте Вернадского в Москве оказалось ложным, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Тревога ложная. Информация не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, неизвестный сообщил в среду об угрозе взрыва в здании Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД России. Для проверки информации на место были направлены сотрудники полиции и кинолог с собакой.

Теги
Россия
Эксперты определили победителей московской бизнес-премии "Прорыв года"
Их имена огласят 27 мая на церемонии награждения на сцене "ВТБ Арены"
Читать полностью