Движение на участке внешней стороны МКАД ограничено из-за ДТП

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. ДТП с двумя грузовиками в районе третьего километра на внешней стороне МКАД ограничило движение машин на этом участке до двух полос. Столичный центр организации дорожного движения (ЦОДД) предложил объезжать этот участок.

"На внешней стороне третьего км МКАД в районе Волгоградского проспекта ДТП с участие двух грузовиков <…> Движение осуществляется по двум левым полосам <…> Объезжайте", - сообщил ЦОДД в Twitter.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", пробка от третьего километра внешней стороны МКАД протянулась более чем на 13 км.