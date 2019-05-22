Пробки в Москве достигли 9 баллов

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Ситуация с автомобильными пробками в Москве в вечерний час пик среды оценивается в 9 баллов из 10 возможных. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс. Пробки" на 18:45 мск.

По данным интерактивной карты пробок, в настоящее время скорости снижены почти во всей центральной части Москвы. Сложно проехать в обоих направлениях Третьего транспортного кольца. Также загружен МКАД в обоих направлениях.

Столичный Центр организации дорожного движения пояснил, что причины заторов связаны с проведением дорожных работ, крупным ДТП на МКАД и ограничениями движения транспорта.