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Пробки в Москве достигли 9 баллов

Причины заторов - проведение дорожных работ, крупное ДТП на МКАД и ограничения движения транспорта

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Ситуация с автомобильными пробками в Москве в вечерний час пик среды оценивается в 9 баллов из 10 возможных. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс. Пробки" на 18:45 мск.

По данным интерактивной карты пробок, в настоящее время скорости снижены почти во всей центральной части Москвы. Сложно проехать в обоих направлениях Третьего транспортного кольца. Также загружен МКАД в обоих направлениях.

Столичный Центр организации дорожного движения пояснил, что причины заторов связаны с проведением дорожных работ, крупным ДТП на МКАД и ограничениями движения транспорта.

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