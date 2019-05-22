Гагарина выступит на юбилее московского портала "Активный гражданин" в Парке Горького

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Певица Полина Гагарина выступит на концерте в Парке Горького в Москве в первый день празднования годовщины открытия портала "Активный гражданин". Юбилей будет проходить 1 и 2 июня на 13 площадках, сообщается в среду на портале электронных голосований правительства Москвы.

"На всех площадках мы подготовили насыщенную развлекательную программу: прокат оборудования в парках, творческие мастер-классы, танцевальные уроки и спортивные зарядки, встречи со звездами и концерты на летних сценах. Для активных граждан Москвы споют Полина Гагарина, Мот, Елена Темникова, Кравц и другие звезды", - говорится в сообщении.

Развлекательные мероприятия состоятся на ВДНХ, в парке на Ходынском поле, Воронцовском парке, Парке Победы, а также на бульваре Дмитрия Донского, на площади Юности в Зеленограде, на Профсоюзной и Ореховом бульваре, Городецкой и Митинской улицах, на площади Славы в ЮВАО и на Святоозерской в ВАО.

В первый день состоится премьера мюзикла "Москва! Я люблю тебя!". Постановка рассказывает о любви, дружбе, семье и карьере, которые объединяет Москва.

Площадка электронных голосований правительства Москвы "Активный гражданин" открылась 21 мая 2014 года. На портале жители Москвы участвуют в голосованиях по актуальным вопросам развития столицы. За время существования проекта к нему присоединилось более 2,2 млн человек, которые приняли участие в почти 4 тыс. голосований.