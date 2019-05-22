Ведущие бизнесмены проконсультируют участников Московского предпринимательского форума

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Участники Московского предпринимательского форума смогут получить индивидуальные консультации ведущих бизнесменов и экспертов в рамках "Менторской гостиной". Об этом сообщает пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"Успешные бизнесмены, ведущие эксперты из разных отраслей целый день 27 мая на площадке "ВТБ Арена" будут проводить индивидуальные консультации для участников Московского предпринимательского форума", - говорится в сообщении. Индивидуальные коуч-сессии будут длиться по 30 минут.

"Постоянно общаясь с предпринимателями самого разного уровня, мы видим, что часто вовремя полученный совет или взгляд со стороны может уберечь от необратимых ошибок или, наоборот, дать толчок для развития. Мы решили создать площадку, где начинающие предприниматели могут обсудить свои проблемы с уже состоявшимися бизнесменами. Так появилась менторская гостиная", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Алексея Фурсина.

В числе приглашенных менторов - основатель и гендиректор L2P Limited, основатель Netology-group, менеджер по продуктам в Яндексе и Mail.Ru Group Максим Древаль, основатель и CEO управляющей компании White Rabbit Family Борис Зарьков, основатель сети "Китайские новости" Станислав Лисиченко, гендиректор "1С-Битрикс" Сергей Рыжиков, президент Fight Nights Global Камил Гаджиев.

Записаться на встречу с ментором можно на сайте Московского предпринимательского форума.