На дорогах Москвы дополнительно установили около 600 камер видеонаблюдения

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Около 600 новых камер видеонаблюдения появились на дорогах Москвы, в том числе, на МКАД и в Новой Москве. Таким образом, их общее число на столичных магистралях превысило 2,5 тыс., сообщил ТАСС в четверг замруководителя столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Дмитрий Горшков.

"На столичных дорогах установлено ещe 582 камеры телеобзора. Все они фиксируют дорожную обстановку в режиме реального времени и передают изображения в Ситуационный центр ЦОДД. Дополнительная система видеобзора позволяет контролировать наиболее сложные и проблемные места, оценивать трафик и причины возникновения заторов", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что благодаря камерам можно оперативно узнать о событии и вовремя реагировать на любые нештатные ситуации. "В частности, видеокомплексы установлены на МКАД, третьем транспортном кольце, а также на территории Новой Москвы. ТиНАО у нас один из самых проблемных очагов аварийности в городе", - добавил Горшков.

Камеры видеонаблюдения являются частью интеллектуальной транспортной системы, которая действует в Москве с 2012 года, напомнил он. В систему также входят несколько десятков тысяч различных объектов - 40 тыс. светофоров, 3,7 тыс. детекторов транспорта, 48 метеостанций, 175 дорожных табло отображения информации, системы связи и серверного оборудования.

Интеллектуальная транспортная система позволяет контролировать работу наземного городского транспорта, пригородных перевозок, движение на дорогах, позволяет регулировать транспортные потоки и менять режим светофоров в зависимости от загруженности дорог. С помощью системы ГЛОНАСС отображается информация о перемещении автомобилей, а также есть вся информация о проводимых дорожных работах. Кроме того, система координирует работу различных служб города в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.