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Ударопрочные стекла появились на 70 станциях московского метро

Дверное остекление, в частности, поменяли на "Юго-Западной", "Улице 1905 года", "Тушинской", "Волгоградском проспекте", "Киевской", "Достоевской", "Люблино" и "Марьино"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Московский метрополитен с начала 2019 года установил ударопрочные стекла на 70 станциях. Об этом сообщил в четверг ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"С начала года на станциях метро заменили более 250 стекол, работы прошли более чем на 70 станциях. Работники поменяли стеклопакеты в наземных вестибюлях, навесах над спусками в метро и во входных дверях. На станциях появилось новое, ударопрочное остекление. Оно не только прослужит дольше, но и повысит безопасность поездок", - сказал собеседник агентства.

Дверное остекление, в частности, поменяли на "Юго-Западной" Сокольнической линии, "Улице 1905 года", "Тушинской" и "Волгоградском проспекте" Таганско-Краснопресненской линии, "Киевской" Арбатско-Покровской линии, "Достоевской", "Люблино", "Марьино" Люблинско-Дмитровской линии.

Только за последний месяц в столичном метро заменили около 100 стекол. Более всего материала потребовалось для обновления внешнего вида станций "Строгино" и "Кунцевская" Арбатско-Покровской линии. В общей сложности с начала года здесь поставили более 80 стеклопакетов. Обновление проводили ночью, чтобы не доставлять неудобства пассажирам. На этих станциях стекло заменили в вестибюльном остеклении, а также в переходах и вдоль платформ наземных станций.

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