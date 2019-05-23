Прохладная погода без осадков ожидается в Москве на Последний звонок

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Погода в Москве на Последний звонок, 24 мая, будет прохладной: утром ожидается около 8-10 градусов тепла, днем температура поднимется до 19-20, осадков не прогнозируется. Об этом ТАСС сообщил в четверг научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Утром 24 мая, когда будет проходить Последний звонок, будет вполне свежая температура, 8-10 градусов, но осадков мы не ожидаем. Поскольку там будут участвовать дети разного возраста, в том числе и первоклашки, нужно [надеть] соответствующую одежду, так как погода все-таки достаточно прохладная. Максимальная температура, которая будет после полудня - 19-20", - сказал он.

23 мая погода в столице будет дождливой, особенно во второй половине дня, когда через Москву будет проходить фронтальный раздел, местами ожидаются грозы и порывы ветра до 12-17 м/с. При этом температура ожидается вполне комфортная - 21-23 градуса, добавил Вильфанд.