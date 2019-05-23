Новый корпус Бахрушинского музея откроется в Москве в 2021 году

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Новый корпус Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина, где расположатся выставочные залы и лекторий, заработает на Татарской улице в Москве в 2021 году. Раньше в здании была медсанчасть, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Дом на Татарской улице был построен в 1937 году для общеобразовательной школы по проекту архитектора Леонида Гриншпуна, во время Великой Отечественной войны здание переоборудовали под госпиталь, куда с Павелецкого вокзала доставляли раненых. Последние годы здесь размещалась медсанчасть. В 2016 году дом, который уже нуждался в масштабной реконструкции, был передан Бахрушинскому музею. Открытие нового корпуса запланировано на 2021 год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после реконструкции на первом этаже нового корпуса будут работать сувенирный магазин и кафе с летней верандой, на втором оборудуют выставочные залы, посвященные современному театру. Также в нем откроется образовательный лекторий, где будут проходить конференции, встречи с именитыми искусствоведами, артистами и режиссерами.

Площадь четырехэтажного музейного корпуса составит около 4 тыс. кв. м. Москомархитектура утвердила проект реконструкции здания. Как уточнил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, слова которого приводятся в сообщении, в ходе реконструкции будут укреплены несущие стены дома, деревянные перекрытия заменят на металлические, будет усилен фундамент, обновлена кровля. Декоративные элементы на фасадах приведут в порядок, а здание выкрасят в один цвет с основным корпусом.

Кроме того, корпус оборудуют современной системой климат-контроля, что необходимо для хранения ценных музейных экспонатов. Здание не является памятником архитектуры.

Бахрушинский музей - это крупнейший в Европе театральный музей: в его фондах хранится более 1,5 млн экспонатов, среди которых фотографии и портреты, сценические костюмы и личные вещи актеров, программы и афиши спектаклей, редкие издания о театре и многое другое. Адрес основного корпуса музея: улица Бахрушина, дом 31/12, строение 1.