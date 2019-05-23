Фестиваль гостеприимства "Самоварфест" пройдет на ВДНХ в Москве 12 июня

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Фестиваль гостеприимства "Самоварфест", в рамках которого пройдут выступления Димы Билана и Николая Баскова, а также традиционное русское чаепитие и ярмарка ремесел, состоится на ВДНХ в Москве 12 июня в честь празднования Дня России. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"Гостей соберут на площади Промышленности, перед павильоном № 32 "Космос". Их ждет ярмарка ремесел, концерты национальных коллективов со всей страны и популярных артистов, а также традиционное русское чаепитие с самоваром. Для гостей также выступят популярные российские исполнители: Дима Билан, Николай Басков, Наташа Королева, Валерия, Artik & Asti, Слава, Анита Цой, Виктория Дайнеко, Артем Качер, Альбина Джанабаева, группы "Градусы", "Фабрика" и многие другие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кульминацией мероприятия станет символизирующий единение всех народов России хоровод дружбы, присоединиться к нему смогут все желающие. Кроме того, в рамках фестиваля можно будет приобрести продукцию из разных регионов России, попробовать блюда национальных кухонь. В торговых рядах будут представлены народные промыслы - расписной фарфор Гжельского завода, изделия торжокских золотошвей. Ожидаются выступления ансамбля песни и танца "Дагестан", ансамбля казачьей песни "Казачьи зори", удмуртского народного фольклорного ансамбля и других национальных коллективов.

Для детей на фестивале пройдут кукольные спектакли, выступление акробатов и мастер-классы по росписи пряников. "Самоварфест" в этом году пройдет в Москве уже в третий раз.

День России - ежегодный государственный праздник. Он отмечается с 1992 года в день принятия Декларации о суверенитете РСФСР - 12 июня.