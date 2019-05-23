Поезда задерживаются на Савеловском направлении МЖД

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Задержки в движении электричек на Савеловской линии МЖД возникли в четверг утром в связи с увеличением интервала следования поездов на Белорусском направлении. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЖД.

"Сегодня утром по техническим причинам был увеличен интервал движения пригородных поездов на Белорусском направлении. На Белорусском направлении курсируют электрички диаметральных маршрутов, которые переходят, например, на Савеловское направление. Поэтому возникли задержки в движении некоторых электричек и Савеловской линии", - пояснили в пресс-службе.

Собеседник агентства отметил, что МЖД прилагает максимальные усилия для стабилизации графика движения электропоездов на Белорусском и Савеловском направлениях. "Постепенно сокращается интервал и количество задержанных электричек. Железнодорожники работают с каждым задержанным поездом, чтобы как можно скорее восстановить расписание", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что некоторые поезда в четверг утром по техническим причинам задерживаются на Белорусском направлении Московской железной дороги.