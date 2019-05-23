Власти Москвы выставили на продажу более 120 машиномест посредством публичного предложения

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Власти Москвы выставили на продажу 125 машиномест в новом формате - посредством публичного предложения. Цена может снизиться на 50% при условии, что на лот не будет подано ни одного ценового предложения, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике. Первые торговые сессии стартуют 13 июня.

"Власти Москвы начали реализовывать машиноместа посредством публичного предложения с начала года, при этом торги носили единичный характер. В настоящее время реализация таких лотов приобрела массовый характер - на приеме заявок 125 машиномест, расположенных в Юго-Западном, Северном, Восточном и Северо-Западном административных округах. Процедура публичного предложения предусматривает последовательное снижение начальной стоимости до 50% от стартовой цены лота, при условии, если не будет подано ни одного ценового предложения. После подачи первого ценового предложения, начинаются торги на повышение", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Роуд-шоу для получения полной информации о выставленных лотах, самой процедуре публичного предложения и правилах участия в ней состоится 30 мая в здании Совета депутатов муниципального округа Хорошевский.