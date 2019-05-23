Мэр Москвы посетил новый комплекс по производству дверей в ТиНАО

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Столичный завод по производству дверей "ПрофильДоорс" запустил новый производственный комплекс по изготовлению межкомнатных дверей и фурнитуры. Открытие производства посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Деревообработка - не самый профиль для Москвы, относительно небольшой сегмент, но в абсолютных цифрах это прилично - около 15 тыс. работающих. Такие новые производства важны для нас. Хороший экспортный потенциал, хорошая, качественная продукция для строительной промышленности Москвы", - сказал Собянин в ходе осмотра нового производственного комплекса.

По данным пресс-службы столичного департамента инвестиционной и промышленной поликлиники, открытие производственного комплекса площадью 20 тыс. кв. м позволило предприятию расширить модельный ряд выпускаемой продукции и увеличить объемы производства на 10-15%. Инвестиции в проект составили порядка 1 млрд рублей, расширение производства позволило создать дополнительно 700 рабочих мест.

"Правительство Москвы предоставляет различные формы поддержки столичным высокоэффективным предприятиям. За последние пять лет "Профиль Доорс" проинвестировало в собственное развитие более 1 млрд рублей. Благодаря таким вложениям сегодня завод может расширять производственные мощности и выходить на новые рынки сбыта", - приводит пресс-служба слова главы департамента Александра Прохорова.

По его оценкам, предприятие практически полностью удовлетворяет требованиям для получения статуса промышленного комплекса, что позволит заводу в будущем получить льготы объемом около 30 млн рублей в год.

"ПрофильДоорс" - столичное предприятие, производитель межкомнатных дверей и фурнитуры. Сегодня предприятие имеет более чем 700 единиц оборудования, на котором производится до 3 тыс. дверей в сутки. В 2018 году фабрика изготовила более 565 тыс. дверей. У завода есть образовательный центр, в котором проходит подготовку и повышение квалификации порядка 500 человек в год.