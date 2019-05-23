"Мосгаз" обновил систему газоснабжения более 36 тыс. московских квартир с июня 2017 года

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Специалисты "Мосгаза" в период с июня 2017 года в рамках городской программы капремонта обновили системы газоснабжения более 300 московских домов. Об этом сообщила в четверг пресс-служба компании.

"В соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества на 2015-2044 годы замену внутридомовых систем газоснабжения специалисты предприятия ведут с июня 2017 года. За этот период обновлены системы газоснабжения в 338 столичных домах (это свыше 36 тыс. квартир), еще 170 запланированы до конца года", - говорится в сообщении.

По нормативам замене подвергаются внутридомовые газовые сети, срок эксплуатации которых превысил 30 лет. Как отметил гендиректор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев, которого цитирует пресс-служба, комплексные работы включают установку современных кранов с тремя степенями защиты, диэлектрических вставок и гибких соединительных подводок, что обеспечивает пожарную безопасность.

О проверках газового оборудования

31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов 10-этажного жилого дома, погибли 39 человек. 14 января взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области, пятеро погибли.

После произошедших трагедий "Мосгаз" инициировал внеплановые проверки газифицированных квартир в Москве. В конце февраля сообщалось, что по промежуточным результатам проверок 60% газифицированных квартир и 100% газифицированных строений было устранено более 1,8 тыс. утечек на газовом оборудовании.

По данным на 1 января 2019 года, в зоне обслуживания Мосгаза находится 24,008 тыс. газифицированных жилых строений, в том числе 19,871 тыс. многоквартирных жилых домов и 4,137 тыс. частных домовладений.

В городе газифицировано 1 813 760 квартир, в которых установлено 1 810 155 газовых плит, 126,335 тыс. проточных газовых водонагревателей для целей горячего водоснабжения и 6190 емкостных водонагревателей для целей отопления.