Власти Москвы займутся комплексным благоустройством промзоны "Автомоторная"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Власти Москвы одобрили проект комплексного благоустройства промышленной зоны "Автомоторная" в Северном административном округе, соответствующее решение в четверг приняла градостроительно-земельная комиссия города. Об этом сообщила пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

"Проектом КРТ [комплексного развития территории] предлагается комплексная реорганизация территории площадью 91,1 га для размещения объектов общественно-жилого и производственного назначения общей площадью более 2 млн кв. м", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, отмечает пресс-служба, проектом предусмотрено создание около 28 тыс. новых рабочих мест. "В районе бывшей промзоны будет удобно жить и работать, и это, безусловно, даст новый толчок для развития экономики города", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Как сообщал ранее ТАСС, федеральный закон о комплексном развитии промзон был принят летом 2016 года и вступил в силу в 2017 году. В старых границах Москвы такими территориями занято около 18,8 тыс. га, или 17% столицы.

По данным Строительного комплекса столицы, к реновации предлагается более 4 тыс. га, на которых может быть возведено порядка 107 млн кв. м офисных и жилых помещений.

По данным Департамента инвестполитики города, программу КРТ Москвы вошли 47 площадок. Основной упор будет сделан на создание рабочих мест и развитие промышленных объектов, также предусмотрена возможность строительства коммерческих объектов и жилья.