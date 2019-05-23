Москвичи смогут удаленно соглашаться на выдачу резидентного разрешения на парковку

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Жители Москвы с лета текущего года смогут удаленно подтверждать согласие на выдачу резидентного разрешения на парковку для других собственников жилплощади. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

"Получать резидентные парковочные разрешения станет еще проще. Летом этого года будет реализована возможность удаленного подтверждения согласия собственников жилого помещения на выдачу резидентного разрешения другому собственнику", - сказал собеседник агентства.

Сделать это можно будет через официальный сайт мэра Москвы. При подаче заявления на получение разрешения собственник указывает номера СНИЛС других собственников, также зарегистрированных на портале. Им придет приглашение подтвердить свое согласие.

Ранее при наличии нескольких собственников жилплощади, чтобы один из них получил резидентное разрешение, остальным необходимо было дать согласие в МФЦ либо оформить его нотариально.

Резидентное разрешение позволяет жителям бесплатно оставлять автомобиль на уличных платных парковках своего района с 20:00 до 8:00. За 3 тыс. рублей в год льгота становится круглосуточной. Платные парковки появились в Москве 1 ноября 2012 года. В настоящее время платная парковка действует в Москве более чем на 1 тыс. улиц, обустроено более 81,8 тыс. парковочных мест. Стоимость одного часа парковки варьируется от 40 до 380 рублей.