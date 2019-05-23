МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Движение на юго-востоке Москвы будет ограничено 25 и 26 мая в связи с подготовкой к открытию участка новой Некрасовской линии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"ЦОДД обращает внимание автомобилистов, что с 2:30 25 мая до 4:30 26 мая 2019 года в связи с подготовкой к открытию участка новой Некрасовской линии метро будет временно закрыто три станции Таганско-Краснопресненской линии: "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и Котельники". В связи с этим в районе Выхино-Жулебино изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта", - говорится в сообщении.

В частности, будут введены временные выделенные полосы на участках Рязанского проспекта (от улицы Хлобыстова до МКАД), Лермонтовского проспекта (от МКАД до дублера Лермонтовского проспекта в оба направления). Будет запрещено движение автомобилей по участкам улиц Хлобыстова, Авиаконструктора Миля, Хвалынскому бульвару, дублерам Рязанского и Лермонтовского проспектов, на нескольких улицах будет запрещена парковка.

"Обращаем внимание водителей такси, что проезд по временным выделенным полосам разрешен только для общественного транспорта. Доступ такси на временные выделенные полосы на время изменений будет ограничен", - отмечается в сообщении.

Водителей просят заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения.

Как сообщалось ранее, в полном объеме Некрасовская линия заработает в начале 2020 года. Некрасовская станет одной из самых длинных линий среди строящихся сейчас в столице - более 15 км. На ней расположатся восемь станций: "Нижегородская", "Стахановская", "Окская", "Юго-Восточная", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". Две из них станут пересадочными - "Нижегородская" с пересадкой на Большую кольцевую линию метро (БКЛ) и "Косино" - на "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии.