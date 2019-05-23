Священники и сестры милосердия будут оказывать помощь пациентам столичных клиник

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Священнослужители, сестры милосердия и волонтеры будут оказывать помощь пациентам московских больниц. Соответствующее соглашение было подписано в четверг руководителем департамента здравоохранения Москвы Алексеем Хрипуном и председателем Синодального отдела по благотворительности епископом Орехово-Зуевским Пантелеимоном (Шатовым), сообщает пресс-служба отдела.

"Соглашение предусматривает сотрудничество церкви с департаментом здравоохранения в оказании помощи пациентам в медицинских организациях. В частности, подразумевается участие сестер милосердия в уходе за пациентами, помощь в больницах церковных добровольцев и социальных работников. Отдельное направление взаимодействия - развитие паллиативной помощи и помощи в уходе за пациентами на дому", - говорится в сообщении.

Также документ предусматривает развитие профилактики абортов, оказание психологической и социальной помощи беременным женщинам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Как отметил епископ Пантелеимон, Русская православная церковь видит в этом направлении перспективу совместной работы.

"Очень важная тема - объединение наших усилий по сокращению абортов. У нас ведется такая работа, мы могли бы помогать консультациями тем женщинам, которые приходят за направлением на аборт", - сказал он.

По словам священнослужителя, еще одной актуальной темой является работа больничных священников и помощь волонтеров пациентам клиник. "Мы бы хотели, чтобы департамент помог нам подготавливать таких священников, чтобы они были не чужими людьми и на них не смотрели как на мешающих работе врачей <…> У нас есть вопросы, касающиеся помощи волонтеров <…> Надо создать какое-то единое требование к волонтерам, которые помогают в больницах, потому что в разных больницах разные подходы. У нас есть волонтеры, которых мы специально готовим, они работают во многих детских больницах", - добавил глава Синодального отдела.

Кроме того, соглашение предполагает взаимодействие по оказанию духовной и медицинской помощи инвалидам, ВИЧ-инфицированным, бездомным и пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. Также было подписано соглашение между Морозовской детской городской клинической больницей и храмом святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице.