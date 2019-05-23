Власти Москвы призвали закрыть летние веранды из-за непогоды 23 мая

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Столичный Департамент торговли и услуг призвал владельцев кафе закрыть летние веранды в четверг в связи с прогнозирующейся грозой и сильным ветром. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"От лица столичного Департамента торговли и услуг, в связи с ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению МЧС о том, что в Москве 23 мая ожидается дождь, гроза и сильный ветер до 17 м/с, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, принять меры по прекращению их эксплуатации", - говорится в сообщении.

В ведомстве также попросили владельцев кафе укрепить все конструкции и закрыть зонты летних веранд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что во второй половине дня 23 мая погода в столице будет дождливой. Местами ожидаются грозы и порывы ветра до 12-17 м/с. При этом температура ожидается вполне комфортная - 21-23 градуса, отметил Вильфанд.