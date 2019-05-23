Пробки в Москве выросли до девяти баллов

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Ситуация с заторами на дорогах Москвы в вечерний час пик четверга достигла девяти баллов из максимальных 10. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс. Пробки" на 18:45 мск.

В настоящее время движение затруднено практически по всем магистралями столицы. В частности, в эти минуты "плотный поток зафиксирован на всем протяжении Третьего транспортного и Садового колец. МКАД загружена на северо-западе, юго-востоке в обоих направлениях и на юге по внутренней стороне. В область снижены скорости на Волоколамском, Дмитровском, Можайском шоссе.

Столичный Центр организации дорожного движения призвал ранее автомобилистов пользоваться общественным транспортом из-за непогоды: на некоторые районы Москвы сегодня обрушилась гроза с сильным ветром. ЦОДД рекомендует водителям не терять бдительности на дорогах, не парковаться под рекламой и деревьями, а если увидят упавшие знаки или неработающие светофоры - позвонить по номеру 3210.