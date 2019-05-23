Движение около Красной площади перекроют 24 мая из-за празднования Дня славянской культуры

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Движение транспорта на нескольких участках в центре Москвы будет перекрыто в первой половине дня 24 мая в связи с проведением Дня славянской письменности и культуры. Об этом в четверг сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Отмечается, что с 08:00 до 15:00 мск будут полностью перекрыты улица Ильинка, а также участок у Красной площади от улицы Варварка до улицы Ильинка.

День славянской письменности и культуры (День святых Кирилла и Мефодия) отмечается ежегодно 24 мая в России и ряде других стран. Этот государственный и церковный праздник установлен в честь просветителей и проповедников христианства, равноапостольных святых Кирилла и Мефодия.