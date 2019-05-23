Роспотребнадзор проверит летние зоны отдыха Москвы к 25 мая

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Москве проверит летние зоны отдыха города к 25 мая. Об этом в четверг сообщили ТАСС в службе.

"В соответствии с распоряжением правительства Москвы установлен срок для приемки зон отдыха к летней эксплуатации - 25 мая 2019", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории города находятся 11 зон отдыха с купанием, из них "Большой Садовый пруд" - на надзоре ФМБА, еще две - на реконструкции ("Большой городской пруд" (ЗелАО), "Пляжный комплекс Бич Клаб" (САО). В летнюю эксплуатацию уже принято три зоны отдыха с купанием: пляж "Левобережный", "Мещерское" и "Озеро Черное". Вместе с тем, зона отдыха "Озеро Белое" не принята в эксплуатацию по причине несоответствия качества воды требованиям санитарных норм по бактериологическим показателям, а в зоне отдыха "Тропарево" не провели замену песка на пляже.

Кроме того, для горожан и гостей столицы действуют 48 зон отдыха без купания, при этом две зоны находятся на реконструкции ("Джамгаровский пруд" и "Долгие пруды №1, 2" (СВАО). Сейчас из 46 зон отдыха принято 15.