Спасатели вытащили из воды молодого человека, пытавшегося на спор переплыть Москва-реку

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Спасатели помогли молодому человеку, спрыгнувшему с набережной и пытавшемуся на спор переплыть Москва-реку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Вечером 23 мая поступила информация о человеке, спрыгнувшем в Москва-реку с Фрунзенской набережной в районе Министерства обороны РФ. Спасатели обнаружили на судовом ходу реки молодого человека", - сказал собеседник агентства.

Спасатели вытащили его из воды и на катере доставили на поисково-спасательную станцию. Выяснилось, что молодой человек 1998 года рождения решил на спор с друзьями переплыть реку до причала Парка Горького. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. "Нарушитель правил безопасности на воде передан наряду полиции", - сообщили в департаменте.