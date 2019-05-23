Около тысячи человек выступят на Красной площади в День славянской письменности

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Жители России и нескольких стран отмечают в пятницу День славянской письменности и культуры. Центром праздничных торжеств станет Красная площадь в Москве, где пройдет концерт "Мир, в котором я живу" с участием более 30 коллективов общей численностью порядка тысячи человек, сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"В концерте примут участие более 30 хоров общей численностью около 1 тыс. человек, дирижеры - народный артист России Геннадий Дмитряк и заслуженный артист России Алексей Пузаков. Праздник хорового пения объединит и звезд российской эстрады: народного артиста России Олега Газманова, народную артистку России Надежду Бабкину и ансамбль "Русская песня", - говорится в сообщении.

Мероприятие откроется приветственным словом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По случаю праздника в Успенском соборе Кремля также пройдет божественная литургия. Основная идея праздника - тема духовного единства, сплочения славянских народов и почитания культурного наследия. В концертной программе будет представлено многообразие жанров славянской музыкальной культуры - от сочинений духовной музыки и оперных арий до народных и эстрадных песен. В ходе концерта состоятся прямые включения из Томска, Астрахани, Белоруссии и Болгарии.

Торжества в этот день пройдут во всех регионах России от Калининграда до Владивостока, а также в Болгарии, Белоруссии, Македонии, на Украине. В Чехии и Словакии праздник отмечается 5 июля.

Праздник, объединяющий народы

День славянской письменности и культуры празднуется в День святых Кирилла и Мефодия. Считается, что не позднее 863 г. уроженец византийского города Солунь (ныне Салоники в Греции) монах Кирилл, в миру Константин Философ (827-869), в сотрудничестве с братом Мефодием (в миру Михаил, 815-885), разработал для записи православных богослужебных текстов на старославянском языке первый известный славянский алфавит, за которым закрепилось название "кириллица" - по имени создателя. Позднее она была заменена новым алфавитом, также названным кириллицей. Эта азбука стала основой для письменности на белорусском, болгарском, македонском, русском, сербском и украинском языках.

Почитание памяти святых Кирилла и Мефодия восходит к церковной традиции, существовавшей в Болгарии в X-XI веках. В России этот день первоначально отмечался преимущественно церковью, на государственном уровне впервые был торжественно отпразднован в 1863 году - в год 1000-летия создания славянской азбуки. После революции 1917 года он долгое время не отмечался. Идея возобновления празднования памяти святых Кирилла и Мефодия в Советском Союзе возникла в 1985 года, когда отмечалось 1100-летие со дня смерти Мефодия.

В январе 1991 года президиум Верховного Совета РСФСР объявил 24 мая Днем славянской письменности и культуры. В период с 1991 по 2009 годы центром торжеств ежегодно избирался тот или иной российский город: празднования проходили в Смоленске, Москве, Владимире, Белгороде, Костроме, Орле, Ярославле, Пскове, Рязани, Калуге, Новосибирске, Воронеже, Самаре, Новочеркасске, Ханты-Мансийске, Коломне, Твери и Саратове. С 2010 года основные торжества проводятся в Москве.

В день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия свое тезоименитство (именины духовенства) отмечает патриарх Кирилл.