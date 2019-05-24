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Теплая погода без осадков ожидается в Московском регионе в пятницу

Днем температура поднимется до 21 градуса тепла

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Переменная облачность без осадков, до 21 градуса тепла ожидаются в Московском регионе 24 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве термометры покажут от 19 до 21 градуса тепла, ночью температура опустится до 8 градусов тепла (в центре города 11-13 градусов).

В Подмосковье днем температура будет колебаться от 16 до 21 градуса тепла, в ночные часы столбики термометров не опустятся ниже 5 градусов.

В столичном регионе днем в пятницу ожидается северо-восточный и восточный ветер скоростью до 10 м/с. В ночь на субботу юго-восточный ветер не превысит 10 м/с.

Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.

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