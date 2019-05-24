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Дожди и грозы ожидаются в Москве в выходные

По информации научного руководителя Гидрометцентра, 27 мая температура поднимется до 20 градусов

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Грозы и дожди придут в Москву в ближайшие выходные, 25-26 мая, осадки продолжатся и в начале следующей недели. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"25 мая [ожидается] переменная облачность, днем кратковременный дождь, возможна гроза, температура 21-23 градуса. 26 мая 19-24 градуса днем, но погода облачная, временами дождь", - сказал он.

27 мая также ожидаются дожди, но меньшей интенсивности, столбик термометра поднимется до 20 градусов, добавил Вильфанд. Он отметил, что заметных похолоданий до конца месяца не прогнозируется.

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