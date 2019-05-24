Маломобильные инспекторы вернулись к работе на платных парковках Москвы

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Инспекторы с ограниченными возможностями здоровья вернулись к работе на платных парковках Москвы после перерыва на зиму. Они продолжат заниматься администрированием парковок и фиксировать автомобили, припаркованные не по правилам, а также проверять доступность и удобство городской среды для маломобильных жителей столицы, сообщил в пятницу ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"С июня прошлого года в рамках пилотного проекта маломобильные работники ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" стали исполнять обязанности пеших инспекторов на платных парковках. Изначально планировалось, что это будет временный проект, однако после его завершения маломобильные работники приняли решение продолжить работу. В настоящее время они вернулись к исполнению обязанностей пеших инспекторов. Мы гордимся, что эти люди работают у нас", - сказал Ликсутов.

Зимой, когда передвигаться по улицам на инвалидных колясках было проблематично, маломобильные инспекторы работали в сервисных центрах "Московский транспорт", пояснил заммэра. Там они консультировали автомобилистов по вопросам платных парковок.

Сегодня инспекторы работают по адаптированным маршрутам на специально оборудованных для долгих поездок инвалидных колясках. Приспособления оснащены электрическими приставками, которые позволяют быстрее передвигаться и меньше уставать.

Платные парковки появились в Москве 1 ноября 2012 года. В настоящее время платная парковка действует в Москве более чем на 1 тыс. улиц, обустроено порядка 81,8 тыс. парковочных мест. Стоимость одного часа парковки варьируется от 40 до 380 рублей.