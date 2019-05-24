Парк с цветниками и пешеходной зоной появится на месте сквера около метро Люблино в Москве

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Власти Москвы планируют благоустроить сквер около станции метро "Люблино". Вместо нынешних насаждений здесь появится новое прогулочное пространство с цветниками и зеленой зоной, в разы превышающей по размерам имеющуюся, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе префектуры Юго-восточного округа Москвы.

Там отметили, что ранее в соцсетях и ряде СМИ сообщалось о волне протестов жителей района Люблино, которые оказались недовольны вырубкой деревьев. "В настоящее время в парковой зоне недостаточно зелени, там практически нет крупномерных деревьев (взрослые деревья 3-15 метров в высоту - прим. ТАСС), сквер выглядит "голым". Вдоль улицы Совхозная территория парка занята молодой порослью и самосевом. Концепция благоустройства сквера предполагает обновление озеленения, высадку деревьев благородных пород: липы, клена, березы, хвойных. Озеленение квартала уже начато", - сказал собеседник агентства.

Благоустройство проходит в рамках строительство ТПУ "Люблино". Он займет 4,9 га, вместе с прилегающей территорией - 19 га. В результате жители получат новое пространство для работы, прогулки и отдыха с удобным пешеходным пространством, вдоль которого будут разбиты цветники и высажены новые деревья. При этом представитель префектуры добавил, что в декабре 2016 года в Москве прошли публичные слушания по проекту планировки территории ТПУ, так что все желающие могли ознакомиться с проектом.

Провести такие масштабные работы без частичного демонтажа нескольких десятков насаждений оказалось невозможным, подчеркнули в префектуре. "На время проведения работ несколько десятков деревьев в крайней части сквера было временно вырублено для необходимости проезда строительной техники. Параллельно с этим в других участках сквера уже началась компенсационная высадка. По окончании работ зеленая зона будет гораздо больше, например, в первые несколько дней взамен 38 вырубленным деревьям высажено уже более 50", - пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что перед началом работ в 2019 году застройщик прошел все необходимые разрешительные процедуры, в том числе получил заключение Мосгосэкспертизы. В префектуре не исключают, что волна протестов могла быть спродюсирована рядом заинтересованных лиц, "которые таким образом зарабатывают политические очки перед предстоящими выборами в Мосгордуму, намеченными на сентябрь 2019 года".

Программа комплексного развития системы ТПУ до 2025 года предусматривает строительство узлов как за счет московских властей, так и денежных средств от частных инвесторов. Как отмечали ранее в Стройкомплексе Москвы, в планах городских властей предусмотрено возведение 153 капитальных объектов такого рода. Крупным транспортным узлам в Москве отводится роль драйверов для развития окружающих их городских территорий.