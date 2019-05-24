Поставщик питания в школы Москвы устранил выявленные Роспотребнадзором нарушения

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Поставщик питания в школы Москвы - компания "Московский школьник" - устранила выявленные Роспотребнадзором нарушения, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного управления ведомства.

Ранее управление Роспотребнадзора по Москве подало два иска к "Московскому школьнику" после нескольких случаев заболеваний детей в школе № 1506 и в Первом московском образовательном комплексе в Северном административном округе столицы, которые он обеспечивал питанием. В ведомстве пытались через суд привлечь компанию к административной ответственности. Однако в мае управление отозвало свои судебные требования, и суд прекратил рассмотрение дела.

"Юридическим лицом в соответствии с требованиями технических регламентов приняты меры, направленные на устранение нарушений и недопущение их в дальнейшем, и представлены документы, подтверждающие устранение нарушений, до начала заседания суда. В связи с вышеизложенным оснований для судебных разбирательств нет, и юридическое лицо привлечено к административной ответственности непосредственно административным органом", - объяснили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что выявленные во время внеплановой проверки базового предприятия "Московского школьника" нарушения были устранимыми.