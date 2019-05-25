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Небольшой дождь и до 23 градусов тепла ожидается в Москве в субботу

В Подмосковье температура поднимется до 25 градусов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Переменная облачность и небольшой дождь ожидаются в Москве 25 мая, в Московской области синоптики прогнозируют умеренные осадки. Об этом говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве ожидается от 21 до 23 градусов тепла, ночью температура опустится до 13 градусов.

В Подмосковье днем температура будет колебаться от 20 до 25 градусов тепла, ночью похолодает до 10 градусов.

В субботу в столичном регионе ожидается восточный ветер 5-10 м/с. В ночные часы синоптики прогнозируют дождь и грозы, южный и юго-западный ветер 5-10 м/с. Во время грозы порывы ветра могут достигать 17 м/с.

Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

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