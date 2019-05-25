Гостей "Рыбной недели" в Москве научат готовить тунца по японскому методу

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Жители и гости столицы смогут стать участниками 50 кулинарных мастер-классов в рамках фестиваля "Рыбная неделя", который проходит с 24 мая по 2 июня. В меню - разнообразные блюда из рыбы и морепродуктов, сообщили ТАСС в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"В рамках фестиваля все желающие могут не только попробовать вкуснейшие блюда из рыбы и морепродуктов, но и научиться готовить их самостоятельно. Рыбные супы и салаты, котлеты и роллы, рыбная экзотика и с детства любимые блюда - в "Кулинарной школе" на площади Революции пройдет 50 бесплатных занятий", - говорится в сообщении.

В частности, повар Вадим Егорычев научит желающих готовить блюда из палтуса, сибаса, лосося и трески. 26 мая в 11:00 он проведет мастер-класс по приготовлению филе палтуса под соусом голландез с брокколи, а 28 мая в 17:00 - лосося в апельсиновой глазури с салатом из фенхеля. Кулинарный блогер Елизавета Фрайман 27 мая в 15:00 познакомит гостей с рецептом рыбной солянки с грибами. А на 2 июня запланированы кулинарные уроки от шеф-повара Виктора Тайца, например, по приготовлению тунца по японскому методу татаки с гуакамоле из печеного яблока и томатным гелем, а также ролла из креветок.

Предварительная запись на занятия не требуется. Программа рассчитана на взрослых и детей старше 12 лет. Начало занятий - ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00.

Фестиваль "Рыбная неделя" проходит в столице с 24 мая по 2 июня на семи городских площадках: площади Революции, переходе от площади Революции к Манежной, Манежной площади, Климентовском переулке и Тверском бульваре, где размещены три площадки.