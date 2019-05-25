Пенсионер в Москве лишился 7 млн рублей после юридической консультации у мошенников

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Московский пенсионер, желавший получить юридическую консультацию, перевел мошенникам более 7 млн рублей, предполагаемые виновники арестованы. Об этом сообщила ТАСС в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в полицию обратился 78-летний житель столицы, который рассказал, что позвонил по номеру, указанному в рекламном объявлении об оказании юридической помощи.

"Злоумышленники, представившись работниками фирмы, прежде чем проконсультировать пожилого человека, предложили ему перевести на их счет 80 тыс. рублей. После поступления денег они вынудили потерпевшего совершить аналогичные операции на общую сумму свыше 7 млн рублей", - сказала Волк.

Полицейские задержали в офисе на Беговой улице двух мужчин и женщину. В помещении изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и базы со сведениями о гражданах. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), подозреваемые заключены под стражу.