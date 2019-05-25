Участок красной ветки московского метро до Коммунарки будет готов в конце июня

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Строительство участка Сокольнической линии метро от станции "Саларьево" до "Коммунарки" в одноименном поселении будет завершено в конце июня текущего года. Об этом в субботу сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Мы сейчас находимся на станции "Ольховая", ее готовность оценивается в 95%. К концу июня весь участок с четырьмя станциями планируем завершить", - сказал он.

Строительство участка "Саларьево" - "Коммунарка" Сокольнической линии метро было начато в феврале 2018 года. Общая протяженность участка составляет 12 км, для пассажиров будут открыты четыре станции: наземные - "Филатов Луг" и "Прокшино", - а также подземные мелкого заложения - "Ольховая" и "Коммунарка".