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Станция метро "Потапово" в Новой Москве будет построена до конца 2022 года

Власти определились с окончательным местом строительства депо

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Строительству станции Сокольнической линии "Потапово" (рабочее название "Новомосковская") в Новомосковском административном округе начнется в ближайшее время. Ее ввод запланирован до конца 2022 года, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Сейчас окончательно утверждаем трассировку. Думаю, что мы года за два-три эту станцию построим. Сейчас мы определились с окончательным местом строительства депо", - сказал он.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы на заседании 7 марта 2019 года одобрила проект планировки продления Сокольнической линии от "Коммунарки" до Новомосковского административного округа, а также строительства депо. Длина продлеваемого участка составит 2,3 км, прокладка путепровода будет вестись наземно-подземным способом. Предполагается, что продление Сокольнической линии до станции "Новомосковская" заметно улучшит транспортное обслуживание жителей Новомосковского округа, а также Южного Бутова.

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