МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Новый транспортно-пересадочный узел Инновационный центр "Сколково" вместо временной платформы "Трехгорка" на Белорусском направлении Московской железной дороге откроется 27 мая. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

"ТПУ Инновационный центр "Сколково" откроется 27 мая и заменит расположенную рядом временную платформу "Трехгорка". <…> Новый транспортно-пересадочный узел на Белорусском направлении объединит ж/д станцию и автобусную остановку, а в будущем войдет в состав многофункционального комплекса. Добраться до центра Москвы можно будет за 17-30 минут", - говорится в сообщении.

В компании рассчитывают, что ТПУ будут пользоваться около 8 тыс. пассажиров ежедневно. К концу 2019 года трафик станции может вырасти до 14 тыс. человек в день.

В ЦППК добавили, что поезда на "Сколково" будут останавливаться по расписанию станции "Трехгорка". Купленные ранее абонементы до этой станции будут действительны на новом ТПУ. А в перспективе ТПУ Инновационный центр "Сколково" войдет в состав МЦД-1 "Одинцово-Лобня".