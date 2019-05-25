Сад молодоженов появился на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Несколько супружеских пар, оформивших в субботу свои отношения во Дворце бракосочетания на ВДНХ в Москве, заложили перед павильоном № 46 Сад молодоженов. Высадка фамильных деревьев станет традицией выставочного центра, сообщила пресс-служба ВДНХ.

"Шесть пар молодоженов вместе с гостями собрались перед павильоном № 46 "Экономика и организация АПК", чтобы дать старт традиции и заложить Сад молодоженов на ВДНХ как символ роста и семейного благополучия. Такую возможность главная выставка страны дает в год своего 80-летия молодоженам, оформившим свои отношения в Дворце бракосочетания на ВДНХ. С момента старта акции каждой 80-й паре, поженившейся на выставке, будет предложено посадить на ВДНХ фамильное дерево - черешню", - говорится в сообщении.

Пары занимались высадкой черешни под аккомпанемент музыкального струнного трио Дворца бракосочетания. Молодоженам также вручили сертификаты, свидетельствующие о том, что у них есть свое фамильное дерево на ВДНХ, и памятные подарки. Предполагается, что молодые семьи будут заботиться о посаженном растении и передадут эту традицию своим детям и внукам.

Возле павильона была установлена памятная табличка, QR-код с которой можно отсканировать смартфоном и посмотреть в специальном разделе на сайте ВДНХ информацию о Саде молодоженов и парах, посадивших там деревья. В дальнейшем сад будет расширяться - там планируется высадить еще более 80 саженцев черешни.

В пресс-службе добавили, что ежегодно во Дворце бракосочетания на ВДНХ регистрируются порядка 2 100 семейных союзов.