Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Москве в ближайшие часы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Экстренное предупреждение об ухудшении погоды распространило Главное управление МЧС России по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа и до 11:00 воскресенья в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе порывы ветра будут достигать 13-18 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе в столичного ГУ МЧС.

Спасатели советуют при ухудшении погоды водителям значительно снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств, не парковать машины вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций, а пешеходам - обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.