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Движение транспорта вблизи стадиона "ВТБ Арена" изменится из-за футбольного матча 26 мая

На участке Трудовой аллеи движение будет полностью перекрыто

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Автомобильное движение полностью перекроют 26 мая на участке Трудовой аллеи в связи с проведением футбольного матча на стадионе "ВТБ Арена" с 08:00 до 15:00. С 10:00 до 15:00 полностью перекроют движение в районе Театральной аллеи и Милицейского переулка, сообщили в воскресенье в пресс-службе ЦОДД.

Также с 10:00 до 15:00 будет ограничено движение по первой крайней правой полосе на участке Ленинградского проспекта от съезда на Московскую аллею до пересечения с Театральной аллеей.

Матч между столичным "Динамо" и тульским "Арсеналом" начнется в 14:00.

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