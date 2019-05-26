В Москве ожидаются дождь, гроза и до 24 градусов тепла

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, местами дождь и гроза ожидаются в московском регионе в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем температура в столице составит плюс 22-24 градуса. В Подмосковье воздух прогреется до 21 до 26 градусов тепла. Ветер западный со скоростью 5-10 м/с, при грозе возможны порывы до 12-17 м/с.

Ночью в столичном регионе ожидается 10-12 градусов тепла в Москве и от 7 до 12 градусов по области.

Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.

На 26 мая Гидрометцентр РФ установил желтый уровень опасности в связи с ветром, дождями и грозами.