Московские предприниматели обратились в МФЦ около 120 тыс. раз с начала года

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Около 120 тыс. обращений за получением госуслуг поступило в столичные центры "Мои документы" от представителей бизнес-сообщества с начала текущего года. Об этом сообщается в воскресенье на сайте мэра и правительства Москвы.

"С начала года московские предприниматели обратились за помощью в центры госуслуг более 118 тыс. раз. Самой востребованной стала услуга "Регистрация прав": специалисты приняли свыше 95 тыс. запросов", - говорится в сообщении.

За услугой Росреестра "Кадастровый учет" предприниматели обращались более 8 тыс. раз, за услугой "Регистрация прав и кадастровой учет" - свыше 7 тыс. раз.

Отмечается, что специальные окна по приему документов на регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости открыты в 24 центрах по всей Москве. Перед визитом следует предварительно записаться на прием на портале mos.ru.