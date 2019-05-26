{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Подозрительный предмет на станции метро "Орехово" в Москве оказался безопасным

Ранее сообщалось, что один из вестибюлей закрыт из-за подозрительной сумки

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Полицейские обследовали станцию метро "Орехово", выяснилось, что обнаруженная там бесхозная сумка опасности не представляет. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Полицейские и кинологи обследовали станцию метро "Орехово", найденная сумка не представляет никакой опасности", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что один из вестибюлей метро был закрыт из-за подозрительной сумки. По словам собеседника агентства, была оцеплена часть северного вестибюля и платформы, вход в метро осуществлялся через южный. Метро работало в штатном режиме.

Теги
Россия
Автомобиль врезался в здание театра Российской армии в Москве
В результате ЧП погиб человек, еще четверо пострадали
Читать полностью