Подозрительный предмет на станции метро "Орехово" в Москве оказался безопасным

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Полицейские обследовали станцию метро "Орехово", выяснилось, что обнаруженная там бесхозная сумка опасности не представляет. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Полицейские и кинологи обследовали станцию метро "Орехово", найденная сумка не представляет никакой опасности", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что один из вестибюлей метро был закрыт из-за подозрительной сумки. По словам собеседника агентства, была оцеплена часть северного вестибюля и платформы, вход в метро осуществлялся через южный. Метро работало в штатном режиме.