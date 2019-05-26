Велоэкскурсии появятся в Измайловском и Косинском парках в Москве

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Велосипедные маршруты с экскурсиями появятся в природно-исторических парках "Измайлово" и "Косинский" в Москве. Об этом мэр города Сергей Собянин написал в воскресенье в Instagram.

"Скоро также откроются [велосипедные] маршруты в "Измайлово" и в Косинском парке, а в ЗелАО будут экскурсии на самокатах для малышей", - сообщил он.

Градоначальник добавил, что в течение лета еженедельно проводятся бесплатные велоэкскурсии в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино", на которых можно узнать об истории усадьбы Люблино и природе лесопарка.